Il Festival Show 2017 arriva a Jesolo: sul palco gli Stadio, Alessio Bernabei, Baby K e Levante

Festival Show, il festival itinerante dell’estate italiana, coinvolge migliaia di persone in 8 appuntamenti nelle piazze d’Italia, compresa la speciale serata finale prevista il 4 settembre all’Arena di Verona! Giovedì 10 agosto approderà finalmente per la quinta tappa a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, dove l’anno scorso ha radunato ventimila persone!

Jesolo per Festival Show rappresenta la località in cui tutto ebbe inizio nel 2000 e quindi una pluriennale amicizia e collaborazione. Il grande cast che salirà sul palco radunato per l’occasione è composto da ALESSIO BERNABEI, BABY K, BIANCA ATZEI, LEVANTE, MARIO VENUTI, RIKI, SHADE, CUZN e THIMOTY CAVICCHINI. Gli STADIO saranno gli ospiti speciali di questa data: dopo la partecipazione di Gaetano Curreri, sabato 1 luglio, al Vasco Modena Park e la recente vittoria della band al Festival di Sanremo 2016, gli Stadio ritorneranno dal vivo nel 2018 (più due speciali anteprime a dicembre 2017) con Generazione di Fenomeni – Da quarant’anni siamo noi, il tour che vedrà la storica rock band italiana calcare i palchi dei più bei teatri italiani per celebrare i quarant’anni di carriera. Intanto però, eccoli sul palco di Festival Show!

Presenta GIORGIA SURINA, poliedrica protagonista della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe. Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in questi mesi in tutta Italia e in alcune città d’Europa. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona! Questi i 2 artisti emergenti che si sfideranno a Jesolo Lido: la cantante GIORGIA di Padova e il cantautore NICO di Ragusa. «Anche quest’anno sta arrivando la settimana di ferragosto e, come tradizione ormai da diversi anni, Jesolo accoglie la tappa del Festival Show” – dichiara il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia – “È un evento di sempre maggior successo, è la musica che fa divertire, che unisce le persone e che a Jesolo, in piazza Torino, allieta i nostri ospiti e i nostri ragazzi ogni estate e siamo certi che la kermesse musicale farà il consueto pienone».

«Il legame di Festival Show con Jesolo è di grande amicizia. Il Tour che festeggia quest'anno i 18 anni di successi crescenti nelle più importanti città e località di villeggiatura, ha mosso i primi passi da Jesolo e proprio da Piazza Torino nel 2000. Di strada ne abbiamo fatta tanta ma per noi la tappa di Jesolo è imprescindibile nel nostro calendario. Il successo che puntualmente otteniamo è certamente di grande soddisfazione per noi e per l'Amministrazione comunale che ogni anno pianifica Festival show come l'evento musicale principale dell'estate» afferma Paolo Baruzzo.

