Ricerche concluse, trovato a Cortellazzo il corpo di Miotto

JESOLO E' stato trovato martedì pomeriggio il corpo di Luciano Miotto, 59enne sandonatese, già vicepresidente di Confindustria Veneto e titolare della "Imesa" di Cessalto, che risultava disperso da sabato pomeriggio. Si trovava in mare, a circa 3 miglia dalla costa. Le ricerche di Miotto si erano concentrate al largo di Cortellazzo, con la capitaneria di porto e i vigili del fuoco impegnati a perlustrare un ampio tratto in corrispondenza della foce del Piave.

Miotto, esperto di immersioni, avrebbe accusato un malore mentre si trovava a due miglia dalla costa in compagnia di due persone, una a bordo barca e l'altra qualche metro sotto il pelo dell'acqua. Si è trovato in difficoltà, prima di essere risucchiato dall'acqua. Dopo l'allarme sono scattate le ricerche, anche dall'alto, con elicotteri e un aereo, oltre che via mare. Purtroppo martedì le speranze di ritrovarlo ancora in vita si sono spente definitivamente.