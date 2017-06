Dramma nel pomeriggio a Jesolo, si uccide avvocato trevigiano

JESOLO Il colpo è stato udito anche da altri residenti del palazzo, che poi hanno lanciato l'allarme alle forze dell'ordine. Dramma nel pomeriggio di lunedì in una palazzina situata in viale Oriente a Jesolo Lido, quando Francesco Mazzoli, avvocato trevigiano di 59 anni, per cause ancora al vaglio degli agenti del commissariato locale, si è tolto la vita sparandosi un colpo di pistola.

Inutile l'intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. I rilievi sono durati a lungo, per cristallizzare la situazione nella stanza dove si è verificato il gesto estremo e per escludere la possibile presenza di altre persone al momento dello sparo. Mazzoli, civilista dalla grande esperienza, lavorava con altri colleghi in uno studio in zona Fonderia a Treviso; grande appassionato di vela (possedeva una barca ormeggiata a Cortellazzo) era uno skipper molto apprezzato. Probabilmente a spingerlo al tragico gesto un male incurabile che gli era stato di recente diagnosticato.