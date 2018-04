Job Speed Dating: a Castelfranco il Comune mette in collegamento giovani e aziende

CASTELFRANCO VENETO L’assessorato alle attività produttive in sintonia con l’assessorato all’istruzione hanno unito le idee e le forze per mettere in contatto le imprese del Territorio con possibili nuovi collaboratori.

Venerdì 20 aprile, all’interno della suggestiva sede di Ferrowine a Castelfranco Veneto, sarà di scena la prima edizione di Job Speed Dating, un’opportunità per gli imprenditori di incontrare e colloquiare con candidati alla ricerca di un possibile nuovo lavoro. Già lo scorso dicembre, l’Amministrazione Marcon aveva creato un’occasione di confronto tra diplomandi, manager ed imprenditori di alcune delle più conosciute imprese della Provincia. L’obiettivo era di fornire agli studenti un’idea il più concreta possibile, delle possibili aree di lavoro all’interno di organizzazioni complesse. "Per dare continuità al percorso che abbiamo iniziato lo scorso dicembre con l’evento Cosa Voglio fare da Grande? – spiega l’assessore, Marica Galante - in collaborazione con una società di ricerca e selezione di personale è nato questo nuovo evento dedicato ai giovani laureandi ma soprattutto ai laureati alla ricerca di lavoro. Come amministrazione anche noi volgiamo fare la nostra parte". Il Job Speed Dating vuole promuovere l’incontro tra aziende del territorio e candidati pronti a entrare nel mondo del lavoro, attraverso la formula del colloquio veloce e informale. Si tratta di un’innovativa modalità di confronto tra candidato e azienda, che prevede una serie di colloqui veloci, della durata di 10 minuti circa. Il Job Speed Dating si terrà nel pomeriggio di venerdì 20 aprile 2018, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 a Ferrowine, a Castelfranco Veneto. Il programma del pomeriggio sarà il seguente:

· ore 15:00 accoglienza, registrazione e benvenuto;

· ore 15:15 formazione sulla gestione del colloquio in 10 minuti a cura di un recruiter senior di Competenze in Rete;

· ore 15:45 inizio dei colloqui;

· ore 17:15 chiusura dell’evento con un aperitivo dedicato alle aziende partecipanti.

Il Comune ha affidato alla società di recruiting, Competenze in Rete, la selezione dei candidati sulla base dei curriculum e delle esigenze espresse dalle aziende. Si invitano le persone interessate ad inviare il proprio curriculum all’indirizzo selezione@competenzeinrete.net.