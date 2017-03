Jonny scappa da casa in zona San Lazzaro, i proprietari chiedono aiuto al web

TREVISO Smarrito cane in zona San Lazzaro a Treviso nella notte tra giovedì e venerdì. A scappato un piccolo cagnolino meticcio dal pelo rado e color marrone chiaro che risponde al nome di Jonny. Si tratta, nello specifico, di un cane di piccola taglia, maschio e non abituato a stare fuori da solo, anche perchè purtroppo soffre di crisi epilettiche.

Jonny è scappato nella zona di San Lazzaro vicino alla Tangenziale (più precisamente nella zona del Bingo). "Siampo molto preoccupati, sarà terrorizzato e non sappiamo se si lascerà avvicinare da estranei - hanno dichiarato i proprietari - Per piacere, se lo avete anche solo visto diteci dove. Lasciamo per ogni evenienza dei contatti per qualsiasi informazione abbiate, lo stiamo cercando disperatamente! Chiunque legga questo articolo lo condivida per piacere!".