Il tenore José Carreras sarà l'ospite d'onore dell'Opera in piazza a Oderzo

ODERZO L'Opera in piazza a Oderzo torna in grande stile annunciando le date ufficiali della stagione 2018 e svelando un ospite a dir poco straordinario per il festival operistico opitergino.

A quindici anni di distanza dalla prima rappresentazione de "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi, l'opera tornerà a essere messa in scena sul palco di Piazza Grande in due date, il 13 e 14 luglio 2018. Con la regia di Filippo Tonon e la direzione musicale del maestro Loris Voltolini, il pubblico di Oderzo potrà ammirare uno dei più grandi classici dell'opera verdiana alla presenza di un ospite d'onore a dir poco leggendario. Sarà infatti il tenore spagnolo Josè Carreras a presenziare alle due rappresentazioni opitergine del capolavoro verdiano. Il tenore arriverà a Oderzo per assistere dal vivo all'opera che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Membro storico dei Tre Tenori insieme a Pavarotti e Domingo, Carreras non si esibirà ovviamente sul palcoscenico, ma la sua presenza in platea renderà l'atmosfera dell'Opera in piazza ancora più magica del solito. Le due rappresentazioni de "Il Trovatore" saranno anche l'occasione perfetta per omaggiare l'immenso Giuseppe Di Stefano nei dieci anni dalla sua scomparsa. Il festival operistico opitergino si chiuderà il 13 ottobre al Palaopitergium con la rappresentazione del musical "La principessa Sissi", per la regia di Corrado Abbati. Qui di seguito la locandina dell'evento

