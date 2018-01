Keyline, gli studenti del Ciofs di Conegliano e Vittorio Veneto in visita all'azienda

CONEGLIANO Orientamento e formazione professionale sono stati gli argomenti al centro della visita che oltre una trentina di studenti dei Ciofs/Fp di Conegliano e Vittorio Veneto hanno fatto ai reparti produttivi di Keyline, impresa leader mondiale nella produzione di chiavi e macchine duplicatrici. Accompagnati dai loro docenti, i giovani sono giunti nella fabbrica di via Camillo Bianchi a Conegliano desiderosi di scoprire come funziona un’azienda, quali sono le mansioni più richieste e di avere alcuni consigli in merito alla ricerca di lavoro, simulando anche un colloquio. A rispondere ai loro quesiti ci hanno pensato Mariacristina Gribaudi, amministratrice unica di Keyline e Paola Ketty Mazzer, manager del settore risorse umane dell’azienda metalmeccanica. C’è stato il tempo infine per una visita al museo della chiave Bianchi 1770.