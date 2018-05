Incidente sul lavoro nello spezzino, muore operaio trevigiano

LA SPEZIA Tragedia questo pomeriggio presso i cantieri del gruppo Antonini, al Muggiano nello spezzino. Un operaio, Dragan Zekic, 56 anni, residente in provincia di Treviso, è morto poco prima delle 16 in un tragico incidente sul lavoro. Ferito in modo grave un collega. La conferma dell'accaduto arriva dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme agli ispettori dell'Asl5 e ai vigili del fuoco.

La dinamica è in via di accertamento, dalle prime informazioni pare che i due siano stati schiacciati da una lastra metallica. Mercoledì scorso aveva perso la vita un giovane di 19 anni alla Fincantieri di Monfalcone e a Sestri era scattato lo sciopero.

La Fiom: " Inaccettabile tributo di sangue. Basta morti sul lavoro". L’interminabile sequenza di incidenti, spesso mortali, che in questi mesi hanno funestato il Veneto e il paese non ha fine. Solo ieri il gravissimo incidente alle Acciaierie Venete di Padova e oggi la notizia del decesso di un operaio croato di 56 anni di una ditta trevigiana in subappalto per la Ingemar, occupato in un cantiere navale del gruppo Antonini de La Spezia.