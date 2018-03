"Eroi & Antieroi", laboratorio di scrittura gratuito in biblioteca a Casier

CASIER Nell'ambito del progetto "Di giovedì in biblioteca" l'amministrazione comunale di Casier organizza un laboratorio di scrittura gratuito, aperto ai giovani e agli adulti. "Eroi & Antieroi", questo il titolo dell'iniziativa in programma giovedì 12 aprile dalle 18 alle 20 in biblioteca comunale a Dosson. Il corso sarà tenuto da Bruna Graziani della Scuola "Il Portolano" e direttrice artistica di CartaCarbone festival.

Due ore di avvio alle tecniche della scrittura che si concluderanno con la presentazione del libro "Il bambino ragno", storia di Andrea Mattarollo con le incisioni di Alessandro De Bei. Mattarollo, webdesigner di professione, è appassionato di scrittura e, dopo aver frequentato i corsi del Portolano, è stato selezionato nella seconda edizione del concorso letterario di CartaCarbone e pubblicato nell'antologia "Istruzioni per l'uso della notte". De Bei, pittore e incisore, ha esposto le proprie opere in mostre nazionali e internazionali. Insegna alla Scuola del Fumetto di Treviso. Il suo poema "Per una musa ritrovata" ha chiuso l'edizione 2017 del festival letterario dell'autobiografia di Treviso.