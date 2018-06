La bella gli ruba il cuore...ma anche il Rolex

TREVISO La bella e giovane "mantide" trevigiana colpisce ancora. E' caccia ad una 30enne la quale, secondo le ricostruzioni delle vittime, prima seduce e poi ruba, in particolare preziosi Rolex. Le vittime in questione sarebbero soprattutto pensionati da i 60 agli 80 anni. Luogo di caccia: Treviso ma anche le vie di Conegliano. Con le scuse più improbabili la giovane si butta in pochi attimi tra le braccia del suo "amato" del momento e tra baci e lusinghe gli sfila tutto quel che può, mirando a colpo sicuro al prezioso orologio al suo polso. L'ultimo caso denunciato qualche giorno fa è proprio a Treviso, in zona S. Artemio. I consigli dei carabinieri e della polizia sono di tenere sempre gli occhi aperti. I pensionati e presunti "latin lover" sono avvisati.