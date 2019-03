Ladri nel parcheggio del New Age: aperte una trentina di automobili

Ancora una volta i ladri hanno messo nel mirino il parcheggio del New Age club di Roncade. Per entrare in azione hanno aspettato la serata di sabato 23 marzo, durante l'affollatissimo evento "2000 Mania" che ha richiamato in via Tintoretto tantissimi giovani.

Al termine della serata però molti clienti si sono trovati con una sorpresa a dir poco sgradita. Senza farsi notare i malviventi sono riusciti ad aprire una trentina di automobili rubando tutto ciò che hanno trovato all'interno dei veicoli. In molti non avevano lasciato oggetti di valore nell'abitacolo ma altri hanno perso giubbotti, portafogli e borse. Un colpo messo a segno in pochi minuti da gente che sapeva bene quando e dove colpire. Il locale di via Tintoretto non è nuovo a questo tipo di episodi. Già in passato alcuni clienti si erano trovati l'auto aperta dai ladri e i gestori del locale avevano ingaggiato dei vigilanti per controllare l'area di sosta più vicina all'ingresso. Il problema restano i parcheggi della vicina zona industriale dove i banditi hanno avuto più libertà di muoversi e mettere a segno il loro colpo indisturbati. Decine le segnalazioni sui social. Sul posto, sabato sera, sono intervenuti anche i carabinieri di Roncade.