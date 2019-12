Ladri di biciclette in centro storico, scoperti grazie alle telecamere di sicurezza

Nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre, poco dopo l'1.30, grazie all'aiuto del sistema di videosorveglianza comunale collegato con la centrale operativa della Questura, gli agenti delle volanti hanno notato un gruppetto di ragazzi che stavano armeggiando su alcune biciclette fissate alle rastrelliere, poste sotto i portici di piazzetta Aldo Moro. Gli operatori della sala operativa hanno subito allertato due volanti, che sono giunte dopo pochi istanti sul posto. Grazie alla descrizione dei ladruncoli e della dinamica dei fatti forniti in tempo reale dalla sala operativa, i poliziotti sono riusciti a rintracciare i responsabili dei furti.

In particolare, una pattuglia ha bloccato in via Roma M.V., ventenne, e l’altra volante, in via Risorgimento, ha fermato l’altro giovane, identificato per A.N., diciannovenne, il quale alla vista dei poliziotti ha cercato di scappare. Quest’ultimo, da un controllo effettuato sulla persona, è risultato inoltre essere in possesso di 4 grammi di marijuana nascosta nella tasca del giubbotto. I due ragazzi, entrambi di Treviso, sono stati portati in Questura e denunciati per furto aggravato in concorso e tentato furto e ad A.N. è stata anche contestata la sanzione amministrativa per possesso ai fini dell’uso personale di sostanza stupefacente. I poliziotti hanno poi recuperato in via XX Settembre il telaio della bicicletta da donna che era stata sottratta dai giovani, poi denunciati, e danneggiata in quanto la ruota anteriore era rimasta attaccata alla rastrelliera.