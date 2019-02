Ladri in azione nella notte: Bmw razziata, rubato l'intero cruscotto

Hanno aspettato che facesse buio prima di entrare in azione poi, rompendo uno dei finestrini, sono riusciti a scassinare l'auto ferma in sosta e a iniziare il loro sporco lavoro. Ladri scatenati nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 febbraio in via Indro Montanelli, a pochi metri di distanza dallo stadio di Mogliano Veneto.

I banditi hanno messo nel mirino una Bmw X5 super accessoriata e nuova di zecca, acquistata dal proprietario solo qualche mese fa. Il marchio tedesco è tra i più gettonati per la rivendita illegale di pezzi di ricambio. Chi è entrato in azione ha completamente razziato il cruscotto della vettura smontando: computer di bordo, navigatore satellitare, autoradio e molti altri preziosi pezzi di ricambio. Stando a una prima stima dei danni, il valore della refurtiva dovrebbe aggirarsi intorno a diverse migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini sulla vicenda. La speranza è che nella zona di via Montanelli qualche videocamera di sorveglianza abbia ripreso i responsabili del furto. Non è la prima volta che bande specializzate nel furto di pezzi di ricambio prendono di mira le Bmw della provincia di Treviso. Lo scorso luglio, per esempio, due banditi moldavi erano stati fermati dalla polizia dopo aver scassinato e razziato in poche ore ben quattro automobili del centro storico.

