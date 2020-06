Passeggia con un amico: tre ladri la aggrediscono e le rubano la borsetta

Sabato sera da dimenticare per una donna residente a Montebelluna, aggredita e derubata della borsetta mentre stava passeggiando in compagnia di un suo amico nelle vicinanze della stazione dei treni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", la donna è stata aggredita da tre giovani che le hanno strappato la borsa con dentro cellulare, portafoglio e documenti. Immediata la chiamata ai carabinieri da parte della coppia: gli uomini dell'Arma sono riusciti a identificare, poche ore più tardi, uno dei tre aggressori. Si tratta di un ragazzo originario del Marocco. Ancora nessuna traccia, invece, degli altri due complici che, dopo lo scippo, sono riusciti a fuggire. I carabinieri sono sulle loro tracce in queste ore, grazie alla descrizione fatta dalla coppia derubata e con le immagini delle videocamere di sorveglianza. Il giovane arrestato dovrà presentarsi, lunedì 22 giugno, davanti al giudice del Tribunale di Treviso per la convalida dell'arresto.