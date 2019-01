Ladri in canonica durante la messa: rubati computer e offerte

Hanno aspettato che iniziasse la messa dell'Epifania alle 9 del mattino, si sono introdotti in canonica attraverso una porta che non era stata chiusa a chiave e, una volta all'interno, hanno rubato computer e offerte dei fedeli senza che nessuno si accorgesse di nulla.

Quando don Daniele Michieli, parroco di Casale, è rientrato in canonica al termine della messa ha fatto l'amara scoperta ed ha subito chiamato sul posto i carabinieri. Ladri davvero senza scrupoli quelli che hanno colpito la parrocchia trevigiana in un giorno di festa come quello dell'Epifania. Ben consapevoli che parroco e fedeli sarebbero stati impegnati per un'ora durante la messa domenicale, i malviventi hanno potuto agire indisturbati concentrandosi su una cassetta piena di offerte lasciate dai fedeli e riuscendo anche a portar via due computer portatili. Gli uomini dell'Arma hanno subito avviato le indagini per provare a individuare i responsabili del furto che ha rovinato la fine delle festività natalizie nella parrocchia di Casale.