Furto in chiesa: ladri rubano candelabri, calici e la statua di Gesù

Hanno forzato il portoncino d'ingresso e, senza che nessuno se ne accorgesse, hanno rubato candelabri, calici e la statua di Gesù dalla piccola chiesa di San Floriano a Vittorio Veneto.

Come riportato da "Qdpnews", il furto sacrilego è stato scoperto giovedì scorso, 4 giugno, dalle signore che si occupano di fare le pulizie nel tempietto vittoriese. I ladri potrebbero essere entrati in azione ormai diversi giorni fa, forse ancora durante il periodo del lockdown, spinti a entrare in azione dal fatto che la chiesa fosse chiusa ai fedeli e in un luogo poco trafficato. Gli oggetti rubati avevano però un valore più affettivo e simbolico piuttosto che economico. La stia dei danni e della refurtiva è al vaglio dei carabinieri di Vittorio Veneto, messi a conoscenza dell'accaduto dal parroco don Marco Favret. Un furto che ha indignato la piccola comunità di San Floriano. I responsabili, per ora, restano a piede libero.