Rapinano una coppia in stazione: identificati i due ladri in fuga

Martedì mattina, 23 giugno, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Montebelluna hanno identificato e denunciato i due ladri che avevano aggredito e derubato, insieme a un terzo complice, una coppia nei pressi della stazione dei treni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo il fermo di uno dei tre ladri, poche ore dopo l'accaduto, i carabinieri sono riusciti a individuare anche il 29enne P.L. e S.F.D 24enne di origine marocchina, entrambi pregiudicati. La rapina era avvenuta in piena notte: i tre ladri avevano aggredito un 39enne di Villorba e una 49enne di Treviso che avevano deciso di trascorrere la serata a Montebelluna. Immediato l'intervento sul posto degli uomini dell'Arma che, dopo avar arrestato il 24enne, sono risaliti all'identità degli altri due complici. L'intera refurtiva è stata recuperata, i due malviventi sono stati trovati in possesso di: cellulare, portafoglio, collanina in oro, soldi in contanti e un paio di occhiali tutti contenuti all'interno della borsetta restituita alla donna. Il 39enne aggredito ha riportato lesioni guaribili in 6 giorni mentre la donna solo qualche escoriazione e tanto spavento.