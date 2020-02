Assalto al distributore nella notte: ladri in fuga con i soldi della cassaforte

Nuovo colpo messo a segno dai ladri nella notte appena trascorsa. Nel mirino dei malviventi il self service Q8 a Signoressa, in Via Treviso. La cassaforte del distributore è stata aperta con un flessibile e i ladri sono fuggiti con i soldi presenti all'interno.

E' l'ennesimo furto in pochi giorni ai danni dei distributori self service di benzina nella Marca. Sul posto, sabato mattina, sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna per i rilievi del caso. Nell'area del distributore non sono presenti videocamere di sorveglianza. I ladri hanno potuto agire in totale libertà, aiutati dal buio della notte. Riuscire a risalire alle loro tracce sembra al momento molto difficile. Ingente la quantità di denaro rubata dalla cassaforte. Non è escluso che si tratti della stessa banda di ladri entrata in azione anche nelle altre pompe di benzina della zona. Un sistema di furti collaudati che sta mettendo in ginocchio i distributori della provincia.