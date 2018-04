Pasqua amara all'Alìper, furto da 20mila euro

PAESE Si sono arrampicati sul tetto e dopo essersi calati da un lucernario si sono introdrotti all'interno del centro commerciale. Amarissima sorpresa stamane per i titolari di due negozi, all'interno del centro commerciale Aliper di Castagnole di Paese, sulla statale Feltrina, visitati dai ladri nella nottata di domenica primo aprile. Agendo indisturbati complice la chiusura di Pasqua si sono calati dai lucernari dopo averli scoperchiati e segato le grate di protezione.

In particolare si sono concentrati sul negozio d'abbigliamento Mood dove erano appena arrivate le nuove collezioni primavera-estate ripulendolo completamente. Sono poi scappati risalendo sul tetto dove, forse perchè improvvisamente disturbati, hanno lasciato dei sacconi con parte della refurtiva ed il materiale usato per l'effrazione. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri. La stima dei danni, ancora in corso, s'aggira, a detta dei titolari, sui 20mila euro. E' la quarta spaccata nel giro di pochi mesi che colpisce questo centro commerciale con i malviventi che hanno praticamente "visitato" quasi tutti i negozi presenti. "Siamo a terra, sono sorprese che ti abbattono - hanno dichiarato i titolari del negozio - ma di certo ripartiremo subito e contiamo di riaprire già da mercoledì. Si deve reagire e guardare avanti".