Ladri in azione la sera dell'Epifania: due abitazioni svaligiate in poche ore

Hanno aspettato che calasse il buio della sera per entrare in azione poi, quando erano da poco passate le ore 20, sono entrati in azione e hanno colpito senza pietà. Ladri in azione la sera dell'Epifania a Farra d'Alpago, nel bellunese.

Ben due furti in casa sono stati messi a segno nel giro di poche ore da ignoti malviventi, entrati in azione in località Villaggio Riviera. Dopo aver forzato le finestre delle due abitazioni, i malviventi sono penetrati all'interno delle case asportando mobili e oggetti in oro per un valore che dovrebbe aggirarsi, secondo le stime riportate dalle forze dell'ordine, tra i trecento e i cinquecento euro. Al momento del furto nessuna persona si trovava all'interno delle abitazioni. Al ritorno a casa l'amara sorpresa e l'immediata denuncia dell'accaduto. Un modo terribile per concludere queste festività natalizie. Sulla vicenda stanno indagando in queste ore i carabinieri di Belluno che hanno avviato le indagini sull'accaduto.