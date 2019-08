Cronaca Oderzo / Via Cesare Battisti, 63

Furto in casa, fuggono con 1500 euro ma vengono presi: arrestati due ladri

Sono due moldavi di 28 e 32 anni pizzicati dopo un furto in un'abitazione di via Cesare Battisti a Oderzo. Processati per direttissima hanno patteggiato 3 anni di carcere e 800 euro di multa