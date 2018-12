Ladri in azione al bar dell'hotel Meridiana: svaligiata la cassa

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 dicembre due persone sono riuscite a introdursi nel bar dell'hotel Meridiana a Mogliano Veneto, scassinando la porta d'ingresso e rubando un po’ tutto quello che hanno trovato.

Oltre ai soldi presenti in cassa sono spariti anche 2 mixer da 2350 euro, un tablet usato per suonare la musica nel locale, 9 bottiglie di Franciacorta, e le capsule per il caffè decaffeinato. Un colpo durato poco più di cinque minuti e ripreso dalle videocamere di sorveglianza. Amareggiato il titolare Matteo Tommasini che, oltre alla perdita degli oggetti rubati dai ladri dovrà ora investire nuovi soldi per riparare i danni provocati dai due malviventi. Nella stessa sera i ladri fuori controllo hanno svaligiato anche il ristorante Al Bacareto, sempre a Mogliano. Qui i due uomini hanno messo completamente a soqquadro il locale dopo aver forzato la porta della cucina per fare irruzione dal retro del locale. Anche qui i ladri sono riusciti a fuggire con diverse bottiglie di vino per un valore di 800 euro e una somma di 200 euro rubata dal fondo-cassa. Come per il bar dell'hotel Meridiana i danni al locale sono stati ingentissimi e secondo le prime stime dei gestori ammonterebbero a oltre mille euro. Domenica mattina, infine, due individui sospetti hanno provato a svaligiare anche la storica Villa Condulmer a Mogliano. Fingendosi turisti hanno rubato le chiavi di una delle stanze ma, interrogati da uno dei dipendenti della struttura, sono stati costretti a darsi subito alla fuga con l'aiuto di un complice che li stava aspettando in auto. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini nella speranza di risalire il prima possibile all'identità dei responsabili.