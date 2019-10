Ladri in camera da letto: marito e moglie derubati mentre dormono

Ladri in azione a San Fior di Sotto. Dopo i colpi messi a segno nei giorni scorsi in Via Sile, nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 ottobre ignoti si sono introdotti in un'abitazione di Via Garibaldi (tra San Fior di Sotto e Zoppè) mentre i proprietari, marito e moglie, stavano dormendo.

I ladri hanno agito indisturbati, sono entrati anche nella camera da letto occupata dai due coniugi, ma questi fortunatamente, non si sono accorti di nulla. Solo dopo essersi svegliati, uomo e donna, hanno trovato la casa sottosopra e i segni di effrazione lasciati dai banditi. In quell’istante i coniugi hanno capito di averla scampata, di essere usciti indenni dal colpo dei topi di appartamento, probabilmente gli stessi che stanno commettendo numerosi furti nell’area. Scarso il valore della refurtiva ma l'episodio ha gettato nuove preoccupazioni tra i residenti della zona, molto preoccupati dalle incursioni sempre più frequenti dei ladri. I carabinieri hanno provveduto ad avviare le indagini per risalire ai responsabili che, per il momento, restano ancora a piede libero.