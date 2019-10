Ladri in casa ripresi dalle telecamere, i proprietari condividono le foto sui social

Erano le 23:30 di martedì 29 ottobre quando, in un'abitazione di Via Cavour a Ponzano Veneto, è scattato all'improvviso l’allarme. Grazie alle telecamere di videosorveglianza i proprietari di casa sono riusciti a vedere un ragazzo incappucciato, con tuta da ginnastica e piumino chiaro, che aveva appena scavalcato la loro recinzione, dirigendosi verso l'auto parcheggiata in giardino.

Il giovane ha aperto la vettura, ha rovistato nel cruscotto e ha rubato qualche oggetto iniziando poi a girovagare in giardino. Allo scattare dell’allarme se n’è andato di corsa salendo a bordo di un'auto guidata da un complice rimasto parcheggiato in strada ad aspettarlo. All'interno della vettura non c'erano oggetti di grande valore ma lo choc per i proprietari di essersi trovati i ladri in giardino è stato enorme. Immediata la denuncia ai carabinieri che hanno preso in consegna le preziose registrazioni nella speranza di poter risalire all'identità dei responsabili. Non solo: dopo la denuncia i titolari hanno voluto condividere le foto dei ladri su Facebook invitando i concittadini di Ponzano a prestare massima attenzione alla banda di ladri in paese.