Auto in sosta saccheggiate: il New Age assolda due vigilantes anti-ladri

Negli ultimi giorni il comune di Roncade è stato teatro di numerosi colpi messi a segno dai ladri. Un'ondata di piccoli furti, in molte abitazioni e in alcuni parcheggi, che ha richiesto in più occasioni l'intervento sul posto delle forze dell'ordine.

Nella notte di Halloween i ladri che si aggiravano per il Comune hanno preso di mira le auto delle tante persone accorse a far festa al New Age Club dov'era in programma l'evento "I love rock and roll" che ha raccolto migliaia di partecipanti. Durante la serata però molte auto sono state aperte dai ladri e i clienti derubati hanno subito segnalato l'accaduto ai gestori del locale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Roncade che hanno raccolto le denunce di chi si era ritrovato la macchina danneggiata dai malviventi. Raggiunti dai nostri microfoni, i dirigenti del New Age spiegano come a essere colpite siano state le auto parcheggiate non nell'area di sosta del locale ma nella zona industriale poco distante, nelle vicinanze del nuovo centro commerciale L'Arsenale. «Il parcheggio davanti all'ingresso del New Age è sempre monitorato da videocamere di sorveglianza - spiega Luca Bogoni - Purtroppo nelle serate di grande affluenza capita che i clienti parcheggino le auto nelle vie della zona industriale che, essendo poco illuminate e sorvegliate, rischiano di dare molta più libertà ai malintenzionati. L'episodio spiacevole della notte di Halloween è stato un caso isolato e sfortunato. Già dalla sera successiva abbiamo provveduto a ingaggiare due persone addette al controllo del nostro parcheggio in modo che, almeno nell'area di nostra competenza, non si verifichino altri episodi del genere in futuro».