Ladri in pizzeria: fuggono rubando vino, bistecche e un'affettatrice

Un vero e proprio disastro. Con queste parole i titolari della pizzeria Gallo Matto a Zero Branco hanno commentato il furto messo a segno dai ladri nel loro locale. Il colpo è avvenuto nella notte tra martedì 5 mercoledì 6 febbraio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", dopo essere entrati dal retro, spaccando la porta con un piede di porco, i malviventi hanno messo a soqquadro l'intero locale. Hanno aperto i cassetti per rubare i coltelli, divelto la cassa, preso un macinino del caffè poi, non contenti, sono andati in dispensa e qui hanno fatto razzia di diverse bottiglie di Prosecco, costate di carne e molti altri viveri. Per concludere, hanno rubato anche un'affettatrice e una bicicletta. Stando a una prima stima, i danni dovrebbero aggirarsi intorno ai diecimila euro. Un colpo durissimo per i titolari della pizzeria che non si sono persi d'animo e hanno subito cercato di sistemare il disastro creato dai malviventi. Non è la prima volta che il Gallo Matto finisce nel mirino dei ladri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ma le indagini sembrano particolarmente complicate dal momento che il locale è sprovvisto di videocamere di sorveglianza.