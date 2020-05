Ladri assaltano il Postamat ma non usano abbastanza esplosivo: scatta l'allarme

Sono entrati in azione poco dopo le ore 23 di sabato 2 maggio. Arrivati a bordo di un'auto in Piazza Matteotti, a Caerano di San Marco, hanno piazzato una carica di esplosivo nello sportello Postamat sperando di farlo saltare in aria e fuggire con i soldi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", qualcosa però è andato storto visto che la carica piazzata dai ladri non conteneva abbastanza esplosivo per far saltare in aria il Postamat. Il boato ha solo fatto scattare l'allarme delle Poste svegliando tutti i residenti della zona. A quel punto alla banda di ladri non è rimasto altro da fare che allontanarsi a tutta velocità a mani vuote. Sul posto, pochi minuti più tardi, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. I filmati delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero dare un contributo importante nell'individuazione dei responsabili ancora a piede libero per il momento.