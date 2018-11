Ladri in azione rubano il salvadanaio di un bimbo di 5 anni

Si sono arrampicati sulle tubature del gas fino alla terrazza del terzo piano dove sapevano che i titolari del bar Duomo non erano in casa. A quel punto, passando da una finestra, si sono introdotti nell'appartamento e hanno fatto razzia di tutto quello che potevano prendere.

Un furto studiato nei minimi dettagli, come racconta "La Tribuna di Treviso". I ladri acrobati sono fuggiti con un bottino di qualche migliaio di euro e si sono portati via pure i risparmi custoditi nel salvadanaio del figlio della coppia, un bambino di soli 5 anni. Un gesto brutale che ha lasciato senza parole Silayan Casagrande e Alberto Barel, proprietari dell'appartamento. Quando la coppia è rientrata dal bar si è ritrovata la casa completamente sottosopra. I ricordi di una vita intera erano stati portati via in pochi minuti, lasciando il caos più totale nelle stanze dell'appartamento. Il furto è avvenuto in una palazzina di via Guerrini, nel quartiere di Meschio, probabilmente durante lo scorso fine settimana quando i titolari del bar Duomo si erano fermati a dormire sopra il locale a Ceneda. La banda di malviventi ha avuto tutto il weekend per agire indisturbata e portare via quante più cose possibili: soldi, gioielli, vestiti e preziosi ricordi che i coniugi avevano raccolto in questi anni felici di vita insieme. I carabinieri di Vittorio Veneto sono al lavoro ma non sarà facile identificare i responsabili di un furto tanto meschino. Nei giorni scorsi, sempre nella zona del quartiere Meschio, c'erano stati altri furti in appartamento. Non è da escludersi che i responsabili siano sempre gli stessi, ancora a piede libero. Un vero pericolo per i residenti della zona.