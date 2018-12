Ladri in Duomo: aperto il sarcofago di Santa Augusta

"Scherza con i fanti ma lascia stare i santi" recita un noto detto popolare. Sembra però che i ladri entrati in azione lunedì 10 dicembre nel duomo di Serravalle non conoscano questo famoso proverbio.

Stando a quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso" infatti, un gruppo di ignoti malviventi sarebbe entrato in Duomo a Vittorio Veneto alcuni giorni fa e avrebbe provato a trafugare la pregiata palma dorata custodita nella teca contenente la statua di Santa Augusta. Un furto non andato a buon fine visto che l'arrivo di qualche fedele in chiesa avrebbe impedito ai malviventi di mettere a segno il loro colpo. Quando il sacrestano Adriano è passato vicino alla teca si è accorto che la vetrinetta era stata aperta e la palma spostata di qualche centimentro. Per fortuna nulla era stato portato via ma c'è mancato davvero poco. Il sacrestano ha subito riferito l'accaduto a monsignore. Impossibile risalire ai responsabili del tentato furto visto che il duomo di Serravalle non è dotato di telecamere di videosorveglianza. La chiesa, durante la settimana, resta aperta ormai solo poche ore al mattino proprio per evitare che episodi simili possano verificarsi.