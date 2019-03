Ladri scatenati nella notte: scuola elementare e sede degli Alpini prese d'assalto

Nell'ultimo mese sono saliti a quattro i furti ai danni delle scuole della zona di Conegliano. Ladri scatenati che, nella notte di mercoledì scorso, hanno colpito alla primaria Canova a Santa Lucia di Piave.

Come riportato da "Il Gazzetino di Treviso", i malviventi hanno fatto irruzione nell'istituto da una porta sul retro e sono riusciti a fuggire con computer, tablet e i soldi dei distributori automatici. Un bottino da alcune migliaia di euro, senza contare i tantissimi danni lasciati nelle aule della scuola elementare. Non contenti, i banditi hanno provato anche a svaligiare la vicina sede degli Alpini ma qui sono stati allontanati dal sistema anti-intrusione, che è scattato facendo fuggire i malintenzionati. Un alpino del gruppo si è subito precipitato sul posto nel cuore della notte ma i ladri erano già scappati. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. La loro ipotesi è quella che i ladri sapessero come muoversi all'interno della scuola elementare Canova grazie alle informazioni di un basista che li ha aiutati a rubare computer e tablet senza far scattare i sistemi d'allarme, subito entrati in funzione invece nella sede delle Penne Nere.