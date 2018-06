Resana, si calano dal tetto e portano via vestiti per 100mila euro

RESANA Furto da 100mila euro nello showroom "St.on House" di Resana, in via Santa Brigida, in località castelminiio. Ignoti si sono calati dal tetto dello spazio commerciale e una volta distrutto il soffito sono riusciti a portarsi via di tutto, in particolare scarpe, abiti e vestiti di alto valore - come riporta il Gazzettino di Treviso. Tanta la rabbia del titolare che ha potuto soltanto constatare l'accaduto e denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Un maxi furto su commissione secondo il titolare: "Non è da uscludere che i ladri siano entrati nei giorni precedenti fingendosi dei clienti".