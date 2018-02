Villorba: colpo nella notte, ladri in azione negli uffici dell'Ulss

VILLORBA Non si sono fermati nemmeno davanti alle porte del distretto socio-sanitario di vicolo Silvio Pellico a Villorba, i ladri che nelle prime ore di sabato 24 febbraio, si sono introdotti negli uffici dell'Ulss 2 forzando una delle finestre dell'edificio.

Una volta all'interno della struttura, i malviventi hanno messo a soqquadro gli uffici rovistando nei cassetti alla ricerca di contanti e oggetti di valore. Trovando poco o nulla, i ladri hanno abbandonato in fretta e furia l'edificio senza aver trafugato nulla. Ad accorgersi per primo dell'accaduto è stato un sorvegliante che ha notato come la finestra della struttura fosse stata da poco forzata. Quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine dei malviventi non c'era già più alcuna traccia. Gli inquirenti stanno esaminando in queste ore i filmati delle videocamere di sorveglianza per provare a risalire all'identità dei responsabili.