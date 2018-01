Ladro ruba un'auto piena di portachiavi a forma di bara e l'abbandona pochi metri dopo

TREVISO Non è durato più di una manciata d'ore il tentato furto di un'automobile da parte di un ladro a dir poco maldestro, entrato in azione a Treviso nel primo pomeriggio di domenica 31 dicembre.

Come raccontato da il "Corriere del Veneto", verso l'ora di pranzo il titolare delle onoranze funebri Trevisin si è visto rubare in via Diaz, a pochi metri di distanza da Piazza Vittoria, la sua automobile dopo aver trascorso una mattinata a fare le ultime compere in vista del cenone di San Silvestro. Disperato per l'accaduto, Trevisin ha subito allertato le forze dell'ordine che hanno avviato nel pomeriggio le ricerche del mezzo. L'imprenditore trevigiano che solo poche settimane fa aveva festeggiato l'inaugurazione della sua nuova attività di pompe funebri fuori mura, in curva Bricito, pensava ormai di doversi rassegnare a un fine anno davvero sfortunato ma, in serata, è arrivata la lieta notizia del ritrovamento del mezzo, abbandonato nel parcheggio della chiesa di San Francesco, completamente integro e senza danni. Un grande colpo di fortuna, verrebbe da pensare, ma la spiegazione che gli uomini delle forze dell'ordine hanno ipotizzato per giustificare un abbandono così rapido dell'automobile è stata leggermente diversa. Dentro lo sportelletto del cruscotto infatti c'erano numerosi portachiavi a forma di bara, un gadget spesso utilizzato dalle aziende di onoranze funebri di tutta Italia. E' possibile quindi che alla vista dei macabri portachiavi il ladro d'auto si sia fatto prendere dalla superstizione e abbia deciso di abbandonare il mezzo rubato a pochi metri di distanza dal luogo del furto, evitandosi così l'effetto superstizione e regalando al proprietario dell'automobile un felicissimo inizio d'anno.