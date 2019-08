Furti in serie all'Osteria senz'oste: fermato il colpevole

I Carabinieri della Stazione di Valdobbiadene, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato continuato B.M.I, classe 1997 originario della Romania, residente a Maser, operaio, con precedenti di polizia.

Gli episodi risalgono allo scorso mese di maggio quando in tre distinte occasioni, sempre nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 24.00, si sono registrati dei furti presso l’osteria “Senza Oste” in località Santo Stefano, durante i quali venivano asportati generi alimentari e denaro contante, per un danno complessivo di circa 3mila euro. Le indagini, grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del locale, hanno permesso di individuare il soggetto autore dei tre furti, che è stato sottoposto a perquisizione locale presso la sua abitazione di Maser, nella quale i Carabinieri hanno rinvenuto gli abiti che indossava durante le incursioni all'osteria. Il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso.