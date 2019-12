Picchia un bambino per rubargli la borsa della madre: panico fuori dall'asilo

Erano le 16.30 di lunedì 9 dicembre quando, all'asilo Maria Immacolata di Piazza Cadorna a Fontane di Villorba, un ladro ha aggredito un bambino di 12 anni nel tentativo di rubare la borsa alla madre del piccolo.

Come riportato da "ll Gazzettino di Treviso", il piccolo era stato lasciato solo in auto davanti all'asilo mentre la mamma era uscita per prendere il fratellino fuori da scuola. Proprio in quel momento però un ladro che stava passando davanti all'asilo si è accorto che nell'auto, oltre al bambino, c'era anche la borsa incustodita della donna. L'uomo non ha esitato a rompere il finestrino per provare a fuggire con la borsa. A quel punto il 12enne terrorizzato ha iniziato a urlare e chiedere aiuto, tenendo la borsa della madre per non farla prendere al ladro. Il bandito ha preso a schiaffi sulle mani il bambino nel tentativo di strappargli la borsa ma a quel punto un genitore che era nelle vicinanze si è accorto del parapiglia ed è corso contro il ladro sferrandogli due pugni e mettendolo in fuga. Il bimbo sotto choc è stato portato in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Villorba che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dell'aggressore.