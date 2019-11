Ladro in pizzeria ripreso dalle telecamere: le immagini finiscono su Facebook

Nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 novembre una persona non ancora identificata, verso le 3 del mattino, ha fatto irruzione nella pizzeria "Da Mario" a Pederiva, nel Comune di Montebelluna, portando via alcuni strumenti che i dipendenti utilizziamo per lavorare.

Un danno non solo a livello economico ma soprattutto morale per la rinomata pizzeria da asporto in Via Erizzo. I gestori del locale hanno voluto denunciare l'accaduto prima ai carabinieri di Montebelluna e, in un secondo momento, hanno deciso di pubblicare le immagini delle videocamere di sorveglianza che erano riuscite a riprendere il ladro in azione, condividendole sulla loro pagina Facebook. «E' davvero triste - scrivono - non poter vivere ma soprattutto lavorare tranquilli, solo perché persone piccole ti costringono a stare continuamente in allerta. Gli strumenti basta ricomprarli, la coscienza no. Ora torniamo a lavoro con la spensieratezza di sempre». Nel frattempo gli uomini dell'Arma hanno avviato le indagini sull'accaduto. La speranza è quella di poter identificare il responsabile nel più breve tempo possibile.