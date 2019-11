Ruba per una settimana i rifiuti dell'ecocentro: 60enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Vittorio Veneto al termine di una lunga e mirata attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura di Treviso F.H., 60enne di origini marocchine residente a Vittorio Veneto, nullafacente e con precedenti di polizia.

All'uomo sono stati contestati i reati di furto aggravato continuato ed il possesso di arnesi da scasso. Il soggetto è stato colto in flagranza nel pomeriggio di martedì 7 novembre nei pressi del C.A.R.D. di Revine Lago, in via Marconi, gestito dalla società Savno, mentre era intento ad asportare le apparecchiature R.A.E.E. ivi conferite, dopo aver divelto la recinzione dell'ecocentro. Successivamente, all’interno della sua auto sono stati rinvenuti i rifiuti asportati. L’indagine, nata a seguito di un esposto presentato dalla Savno, ha permesso di accertare che F.H. si è reso responsabile di analoghi furti, sempre ai danni del C.A.R.D. di Revine Lago, nei giorni 24-26-27-28-31 ottobre e 1 novembre 2019. Inevitabile per l'uomo la denuncia immediata da parte delle forze dell'ordine.