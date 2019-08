Ruba le offerte dei fedeli in chiesa: incastrato dai carabinieri

Era entrato nella chiesa di San Giacomo Apostolo a Vittorio Veneto ma non per un atto di fede. Un giovane trevigiano di 22 anni, una volta all'interno dell'edificio sacro il ragazzo ne ha approfittato per rubare le offerte lasciate nei giorni precedenti dai fedeli.

Un furto che aveva fatto indignare l'intera parrocchia e che era stato subito segnalato alle forze dell'ordine. Le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto, in meno di un mese, hanno portato all'identificazione e alla cattura di E.D.G. Il 22enne ha ammesso agli uomini dell'Arma di aver fatto sparire i soldi delle offerte ed è stato denunciato per furto all'autorità giudiziaria.