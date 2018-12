Furti a raffica tra la Marca e il pordenonese, arrestato in Germania

Tra il 2017 ed il 2018, con la sua banda, aveva messo a segno furti a raffica, all'interno di abitazioni, tra la Marca e il pordenonese. Dopo un lunghissimo periodo di latitanza il "topo d'appartamento" è stato catturato, in Germania: si tratta di D.L., un 29enne di origini albanesi, colpito da un mandato di arresto europeo. Lo straniero faceva parte di un gruppo composto da quattro malviventi, tutti balcanici, arrestati nel febbraio del 2018: i militari avevano scoperto il loro covo a Vigonovo di Fontanafredda, nel corso di un'operazione condotta dai carabinieri di Sacile e Latisana. Il 29enne, in base all'indagine dei militari, avrebbe messo a segno un ingentissimo furto in provincia di Treviso che aveva portato il gip del tribunale trevigiano a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, allargato in seguito anche all'estero. Nel novembre scorso il balcanico è stato arrestato in Germania ed estradato dalla polizia tedesca: attualmente si trova rinchiuso in carcere a Roma