Lago Film Fest ed Effetto Farfalla: ecco il concorso per filmmaker italiani under 25

REVINE LAGO Tommaso Corazza scompare prematuramente lo scorso marzo. Familiari e amici hanno la forza di reagire inventandosi un'associazione, Il Mondo di Tommaso, dedicata alla disseminazione di quella sensibilità ambientale e sociale che aveva motivato Tommaso in vita. In collaborazione con Lago Film Fest, realtà culturale da sempre operante nel territorio e sensibile a questi temi, trovano un'idea per motivare tanti altri ragazzi come lui. Effetto Farfalla è un concorso mirato ai giovani filmmaker italiani di età inferiore ai 25 anni, chiamati a creare dei video - racconti di fiction, documentari, animazioni, fino ai lavori di videoarte - che raccontino storie “effetti farfalla”: un'espressione che ha origine nella fantascienza (in Rumore di Tuono di Ray Bradbury, il protagonista calpesta una farfalla preistorica durante un safari nel passato; tornato nel presente, lo trova totalmente mutato) e che oggi indica, più generalmente, un piccolo gesto dalle imprevedibili conseguenze collettive.

Effetto Farfalla è aperto agli studenti di scuole medie, superiori e università, che potranno partecipare individualmente o in gruppo, privatamente o eleggendo a referenti i propri istituti scolastici. La giuria chiamata a giudicare i lavori sarà composta da professionisti del settore artistico e divulgativo e comunicata a tempi maturi. Nel segno dell'importanza attribuita all'iniziativa e del desiderio di trasformare in realtà concreta i principi che la ispirano, i primi tre classificati si aggiudicheranno il Premio Tommaso Corazza, che ammonterà rispettivamente a 1500 Euro, 800 Euro e 500 Euro. Azioni individuali, spesso apparentemente insignificanti, possono avere ripercussioni incalcolabili su tutti. La morale di Effetto Farfalla ribalta quindi il tormentone di Spiderman anche da scarso potere derivano grandi responsabilità. Specie quando, come oggi, l’umanità è a un bivio.