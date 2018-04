Lago Film Fest: ritorna il Premio Rodolfo Sonego per giovani sceneggiatori

REVINE LAGO In occasione della sua quattordicesima edizione, il festival internazionale di cinema indipendente che ogni estate accende il borgo medievale di Lago riavvia finalmente un progetto messo nel congelatore nel 2015, in attesa di una partnership che iniettasse nuova linfa: si tratta del concorso di sceneggiature inedite per cortometraggi intitolato a Rodolfo Sonego, sceneggiatore bellunese e storico collaboratore di Alberto Sordi, che aveva arricchito il festival sin dalla concezione, forte anche dell’appoggio del figlio Giulio.

La partnership ideale è quella nata con Scuola Holden di Torino, la scuola torinese di storytelling - narrazione, comunicazione e arti performative - fondata nel 1994 da Alessandro Baricco. La prima edizione del rinato Premio Sonego è un concorso unico che offre la possibilità di mettersi alla prova con il tema del coming of age, rinverdito in questi anni da serie di culto come Stranger Things o The End of the F***ing World, o da film come Sing Street. Con uno sguardo ironico e disincantato allo stesso tempo (cifra stilistica del Sonego sceneggiatore), le storie del genere coming of age sono storie di formazione, riti di passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Nato con l’obiettivo di ricordare e onorare il lavoro di uno dei padri della commedia all’italiana, il Concorso mira inoltre a ricreare quella realtà da bottega tanto cara a Sonego, dando ai giovani autori delle sceneggiature migliori la possibilità di crescere, confrontarsi e sviluppare un proprio percorso formativo: ecco allora che i finalisti avranno per la prima volta la possibilità di partecipare a un Summer Camp di perfezionamento della propria sceneggiatura (dal 20 al 23 luglio nella suggestiva cornice di Lago), e l’occasione di visitare Scuola Holden in occasione della cerimonia di premiazione che avrà luogo a ottobre davanti a una giuria di esperti del settore. Il concorso scade il 15 giugno.