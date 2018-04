Fuga dal circo, i lama assaporano la libertà in Noalese

QUINTO DI TREVISO Attimi di libertà per Moreno, Ulisse e Menelao. I tre inseparabili lama, che in questi giorni si stanno "esibendo" a Quinto di Treviso con il circo Busnelli Niuman, hanno assaporato - solo per un breve periodo - la libertà fuori dal recinto - come riporta la Tribuna di Treviso. Chissà da quanto tempo stavano progettando la "fuga" i tre animali. Così, quando hanno notato il recinto rimasto inavvertitamente aperto, hanno approfittato della ghiotta occasione, per uscire dalle loro quattro mura e andare a visitare le bellezze di Quinto. Un inseguimento notturno davvero insolito per i carabinieri, alla ricerca dei tre animali "fuggitivi". Moreno, Ulisse e Menelao sono stati trovati in un prato nei pressi di una pasticceria. Alla vista degli uomini dell'arma non hanno saputo dare spiegazione del loro insolito gesto.