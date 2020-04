Tentano di sfondare la porta d'ingresso di una pizzeria, fermati dai carabinieri

Armati di mazza e spranga hanno cercato di sfondare la porta d'ingresso del bar pizzeria e tabaccheria "Giardino" di via Piave a Lancenigo di Villorba ma sono stati catturati dai carabinieri del nucleo radiomobilie di Treviso e dagli agenti delle volanti della polizia. A finire nei guai A.M., albanese di 20 anni, residente a Villorna, con vari precedenti con la giustizia e già ben noto alle forze dell'ordine, e di un trevigiano di appena 15 anni. Per il primo è scattato l'arresto mentre il ragazzo se l'è cavata con una denuncia alla Procura per i minori di Venezia. Entrambi dovranno rispondere del reato di tentato furto aggravato in concorso. I due sono entrati in azione poco dopo le 21: giunti al "Giardino" i due hanno cercato di sfondare la vetrata.

I giovani, senza curarsi troppo del chiasso che stavano provocando, sono stati scoperti dal proprietario, Diego Zanette, che vive in un'abitazione attigua al locale. E' stato lui stesso a sorprendere i ladruncoli, subito scappati a piedi verso le strade secondarie della zona, e a lanciare l'allarme ai carabinieri. Sul posto, nell'arco di alcuni minuti, è giunta una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso e, in supporto, anche una volante della Questura di Treviso. I militari hanno controllato la zona e grazie alla descrizione fornita dal titolare del locale sono riusciti, nell'arco di un paio d'ore, a raggiungere e a fermare il 20enne ed il 15enne che sono stati immediatamente perquisiti: i due avevano al seguito vari attrezzi da scasso ed un passamontagna. L'arrestato, nonostante i precedenti, numerosi, è stato rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria.