Cade da un'impalcatura, ferito operaio di 55 anni

Incidente sul lavoro, fortunatamente senza gravi conseguenze, nel pomeriggio di ieri all'interno di un cantiere edile di via Piave, a Lancenigo di Villorba. Un operaio di 55 anni, T.B., di origini straniere, è caduto da un'altezza di circa due metri ed è finito violentemente al suolo mentre si trovava sopra un'impalcatura. L'episodio, provocato forse da un improvviso malore dell'uomo, è avvenuto poco dopo le 16.40. I colleghi di lavoro del 55enne hanno subito lanciato l'allarme al 118 e dalla centrale operativa dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso i medici hanno inviato l'elicottero del Suem e un'ambulanza. Gli infermieri, raggiunta l'area del cantiere, hanno prestato le prime cure e stabilizzato il 55enne che fortunatamente respirava autonomamente e non ha mai perso conoscenza. L'uomo, ovviamente molto scosso per l'accaduto, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello (precauzionalmente in codice rosso) dove è stato sottoposto alle cure del caso. Sull'episodio indagano gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.