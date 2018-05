Lancio del "Tocco" al Pio X International

TREVISO I 24 studenti del Pio X International hanno concluso il loro ciclo quadriennale di studi superiori. Questa sera hanno festeggiato la consegna della pergamena del baccalaureato internazionale (IB) con il lancio del ‘tocco’ e per ognuno di essi si apre ora il grande capitolo dell’ingresso all’università, in Italia o all’estero, dall’Europa all’America. Questi i ragazzi del ‘bac’ del Pio X: Alessandra Maria Vidori, Alessandro Galfione, Allegra Marsiglio, Anna Dal Pont, Chiara Tecchio, Davide Guido Signorin, Delfina Giustiniani, Federico Zanardi, Francesco Zanin, Gaia Bottan, Giovanni Ancilotto, Giovanni Bergamo, Giulia Fratino, Giulia Gusso, Julien Peracin, Leonardo Chiminelli, Leone Dotto, Linda Tomasella, Ludovico Loro, Mariavittoria Dal Secco, Martina Emmerich, Matilde Asia Foroni, Roberto Patuano e Shion Ito.

Nella cerimonia in Auditorium il rettore mons. Lucio Bonomo ha rivolto agli studenti i complimenti per aver concluso un ciclo di studi tanto impegnativo e li ha invitati a ricordare che per la frequenza a questa scuola così prestigiosa devono conservare in cuore sia un grazie alla loro famiglia che li ha sostenuti sia al Collegio che ha aperto loro le porte ad una gamma molto ampia di accessi universitari di prestigio nel mondo. La professoressa Claudia Placidi, coordinatrice dell’IB, ha ringraziato docenti e famiglie e ha ricordato ai ragazzi che oggi hanno messo a dimora un seme, non è infatti giorno di arrivo ma di partenza. “Aiutate quel seme a crescere bene, ovunque andiate”, ha detto la professoressa. E’ il terzo gruppo di studenti giunto al termine del percorso dopo l’avvio dell’International al Pio X.