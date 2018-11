Male incurabile: giovane mamma perde la vita a 46 anni

Sono due le comunità della provincia di Treviso che in queste ore piangono la scomparsa di Lara Fior, mamma quarantaseienne, stroncata da un male incurabile nella serata di mercoledì 31 ottobre. Due comunità perché la donna, originaria di Colle Umberto viveva da alcuni anni a Cappella Maggiore e, in entrambi i comuni, aveva lasciato un bellissimo ricordo di sé entrando in contatto con tantissime persone.

Negli ultimi anni, come ricorda il sito "Qdpnews", Lara aveva dovuto lottare contro una grave malattia. Nonostante i ricoveri in ospedale e i tentativi disperati per riprendersi, il suo cuore non ce l'ha fatta. Lara lascia il marito, la figlia Chiara, la mamma, il papà, la sorella, e tutti i parenti, amici e colleghi che l'avevano conosciuta in vita. I funerali saranno celebrati sabato 3 novembre alle ore 14 nella chiesa parrocchiale di Cappella Maggiore. Al termine della funzione la salma verrà cremata. Niente fiori ma solo opere di bene per chi fosse interessato a partecipare ai funerali e omaggiare, con un ultimo saluto, la memoria di una mamma sottratta troppo presto alle gioie della vita.