La biblioteca dei ragazzi diventa più grande: al via i lavori a Palazzo Rinaldi

TREVISO Con approvazione della Giunta Comunale, l'ufficio Lavori Pubblici ha deliberato l'avvio dei lavori per l'allestimento a Palazzo Rinaldi dei nuovi locali della BRAT, la Biblioteca dei Ragazzi che in autunno migrerà da Borgo Cavour nella nuova sede, dove amplierà i propri spazi, collocandosi su due livelli.

La BRAT è un vero fiore all'occhiello del sistema bibliotecario di Treviso: da oltre 40 anni rappresenta non solo uno spazio per la lettura, ma anche per il gioco e la socializzazione, aperto ai bambini dagli zero ai 14 anni e ai loro accompagnatori. Attualmente disposta su un unico piano, la prossima ricollocazione, molto più ampia e ormai in dirittura d'arrivo, valorizzerà sia gli spazi dedicati alla biblioteca del gioco, dei racconti animati e del "rumore" dei piccoli, sia quelli degli "over 10" alle prese con i fumetti, i romanzi e i libri per ragazzi. Il prossimo trasferimento, infatti, si svilupperà su due piani, assegnando ad ogni livello di fruizione il giusto spazio per giocare, ascoltare, crescere, leggere, immaginare e dare vita a quella socializzazione attiva che è da sempre l'obiettivo della Biblioteca per Ragazzi di Treviso.

Dichiara l'assessore ai Beni Culturali e Ambientali Luciano Franchin: "Treviso una città sempre più a misura di bambino. La Brat, già oggi un punto di riferimento importantissimo per tante famiglie, diventerà uno spazio ancora più aperto e vivo, inserito nel sistema delle piazze, a due passi dal parcheggio di piazzale Burchiellati. La biblioteca troverà spazi e collocazioni ottimali per essere sempre di più centro di una comunità culturale viva. La crescita della BRAT è merito dei tanti volontari dell'AbiBRaT che in questi anni hanno coinvolto, insieme al personale della biblioteca ,tanti bambini e genitori in originali percorsi di socializzazione e di introduzione alla lettura". La biblioteca dei ragazzi più grandi occuperà il primo piano di Palazzo Rinaldi, nei locali che si affacciano al Giardino Diritti dei Bambini: per i lavori di restauro e allestimento degli spazi sono stati stanziati 250.000 € che trovano copertura di spesa nel capitolo di Manutenzione straordinaria del patrimonio culturale. Gli interventi, che spaziano dal completamento degli impianti elettrici alla messa in sicurezza dei locali, sono stati inseriti nella prima variazione del programma di lavori pubblici 2017-19, approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 22 maggio. Nella nuova sede di Palazzo Rinaldi, piccoli e grandi frequentatori della Brat avranno anche a disposizione gli spazi di esterni in Piazza Rinaldi e nel Giardino Diritti dei Bambini. La data della "festa di inaugurazione", che vedrà bambini di ogni età diventare protagonisti del passaggio di consegne tra le due sedi, verrà annunciata entro la fine dell'estate.