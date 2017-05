Asolo: proseguono i lavori per il miglioramento sismico della scuola media Torretti

ASOLO Stanno procedendo con grande successo i lavori per l'adeguamento alle norme antisismiche della scuola media Torretti di Asolo. Un intervento resosi necessario già diversi mesi fa e che ora, con l'avvicinarsi della fine dell'anno scolastico, sta continuando a pieno regime. Il primo edificio interessato dai lavori è stato quello della palestra.

Nelle prossime settimane anche il resto dei lavori di messa in sicurezza della struttura dovrebbe essere ultimato. Il costo complessivo dell'intervento è pari a 200 mila euro, di cui 140 mila provenienti da un finanziamento della Regione Veneto, Assessorato Lavori Pubblici, e i restanti 60 mila di risorse comunali. La ditta che ha preso in carico i lavori è la "Taschin" di Fossalta di Piave. Molto soddisfatto per lo stato dei lavori il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini: "Nell'ottobre del 2016 abbiamo inaugurato la nuova area polivalente e questo è un ulteriore tassello per rendere la nostra scuola sicura, accogliente ed efficiente. Tutte azioni possibili grazie a specifici contributi regionali ed europei che ci hanno aiutato a garantire la massima sicurezza ai nostri giovani studenti asolani."