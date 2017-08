Sicurezza antisismica: completati i lavori di messa in sicurezza per la scuola Pascoli

VITTORIO VENETO Sono stati ultimati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza statica dei solai della scuola primaria Giovanni Pascoli di Vittorio Veneto. Un'operazione costata complessivamente 20 mila euro, finanziati grazie all'adesione del Comune al bando governativo per l'adeguamento antisismico.

"La sicurezza nelle scuole è una delle priorità di questa amministrazione comunale. Quello alla Pascoli era un intervento della massima urgenza, in quanto andava immediatamente evitato il rischio di sfondellamento dei solai. Di fronte ad una situazione che richiedeva un intervento estremamente rapido, abbiamo ritenuto di procedere con celerità in modo da far iniziare il nuovo anno scolastico nella massima tranquillità e senza intoppi", afferma il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Alessandro Turchetto.