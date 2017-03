Continuano i lavori a favore dei più piccoli nelle aree verdi del comune di Asolo

ASOLO Le aree gioco e verde a nord degli Impianti Sportivi Comunali tra via Malipiero e via dei Tartari a Casella d'Asolo, in via Cavin dei Cavai e in via Cà Giupponi (vicino alla Scuola Elementare) a Villa d'Asolo, e in via Carreggiate a Pagnano d'Asolo.

Si tratta degli interventi di piccola manutenzione straordinaria ma di grande valore socio-ricreativo messi in atto dall'amministrazione comunale di Asolo. Lavori che prevedono opere di ripristino, la sostituzione o la posa di nuove altalene, giochi a molla, torrette con scivoli, e che oltre a restituire sicurezza ai piccoli fruitori garantiscono anche decoro e piena vivibilità degli spazi.

“Nei mesi scorsi ho ricevuto diverse richieste e segnalazioni dai cittadini residenti che, giustamente, in prospettiva dell'arrivo della bella stagione chiedevano all'Amministrazione Comunale maggior attenzione ai più piccoli e alle loro esigenze. – commenta il sindaco Mauro Migliorini - Il territorio comunale ha diverse aree a verde, attrezzate a gioco. Oltre che mostrare sensibilità per loro, non dimentichiamo che questi luoghi svolgono un'importante azione di aggregazione e socializzazione anche per le famiglie”. Per la primavera saranno a disposizione dei cittadini, in particolare dei più piccoli e delle loro famiglie.